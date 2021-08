Casos e internações diminuem após vacinação em massa em Botucatu

A cidade de Botucatu, no interior do estado de São Paulo, é palco de um grande estudo com a vacina de Oxford-AstraZeneca. Em maio, em uma ação inédita, todos os moradores com idade acima de 18 anos receberam a primeira dose do imunizante. Dados do Ministério da Saúde apontam que a imunização parcial já apresentou resultados positivos, após a aplicação da primeira dose, o número de casos de Covid-19 no município caiu 80% e o número de internações, 86,7%.

No último domingo, 8, foi a vez de completar o esquema de imunização com a segunda injeção. Em mais um dia de vacinação em massa, 61.741 habitantes compareceram. No entanto, de acordo com a prefeitura de Botucatu, 4.989 pessoas não voltaram aos postos para tomar a segunda dose do imunizante. Elas devem procurar a unidade de saúde mais próxima de casa a partir de terça-feira, 10, para completar o esquema vacinal o mais breve possível. Outra opção para este público é se dirigir aos ginásios Paralímpico e Complexo Esportivo Heróis do Araguaia no próximo sábado, 14.

A vacinação em massa no município é parte de um projeto de efetividade que está sendo conduzido pelo Ministério da Saúde e a prefeitura de Botucatu, junto com a Universidade de Oxford, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a Universidade Estadual Paulista (Unesp), a AstraZeneca, a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e a Fundação Bill e Melinda Gates.

Além da vacinação, a pesquisa prevê analisar eventuais efeitos adversos, além de testagem da população e sequenciamento genético do vírus. A previsão é de que o estudo dure oito meses. A publicação de resultados preliminares é esperada em breve.

Com Agência Brasil