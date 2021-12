Casa Branca anuncia compra de mais medicamentos para combater a ômicron

Um dia depois do presidente Joe Biden anunciar uma nova estratégia para combater o aumento de casos de coronavírus, potencializados pela variante ômicron, a Casa Branca declarou que vai aumentar as compras de medicamentos contra a Covid-19. “Deixe-me reiterar o que disse o presidente: não é março de 2020”, disse Jeffrey D. Zients, coordenador de resposta ao coronavírus da Casa Branca, referindo-se ao início da pandemia. “Temos mais ferramentas do que nunca para proteger as pessoas: vacinações, reforços, testes e tratamentos. ”

Zients afirmou que o governo dobraria seu suprimento de sotrovimab, tratamento com anticorpo monoclonal feito pela GlaxoSmithKline e Vir Biotechnology para os casos de ômicron. Mas o medicamento, que visa prevenir que pacientes de alto risco desenvolvam doenças graves, tem fornecimento muito limitado.

Médicos de hospitais em Houston, Chicago, Washington e Nova Yotk disseram que pararam de prescrever os anticorpos monoclonais produzidos pela Eli Lilly e Regeneron porque não eram eficazes contra a nova cepa do coronavírus.

Marcus Plescia, diretor médico da Associação de Oficiais de Saúde Territoriais e Estaduais, disse que havia preocupação em todo o país sobre a rapidez com que o avanço da ômicron esgotou as ferramentas usadas para combater o coronavírus. “Pessoas mais ricas e mais conectadas vão tirar proveito dessa oferta limitada. Pessoas de baixa renda não vão ter acesso. Disparidades serão ainda mais pronunciadas”, afirmou o especialista.

A Casa Branca afirmou, porém, que está “se preparando para comprar mais remédios nos próximos três meses”, incluindo meio milhão de doses de um fármaco da AstraZeneca, recém-liberado pela Food and Drug Administration (FDA) e que pode funcionar contra a nova variante. “Esse é autorizado para a prevenção de Covid-19 em americanos com sistema imunológico enfraquecido que não foram adequadamente protegidos por vacinas”, disse Zients.

Na quarta-feira, a FDA também autorizou o uso emergencial do Paxlovid, pílulas antivirais da Pfizer, destinadas às pessoas com alto risco de desenvolvimento de doença grave. O produto similar da Merck – MSD no Brasil –, conhecido como molnupiravir, também deve ser liberado em breve.

Atualmente, a ômicron responde por cerca de três quartos de todos os novos casos nos Estados Unidos. Muitos deles em pessoas vacinadas, que tendem a apresentar sintomas leves. “Se está se perguntando como se manter saudável e proteger seus entes queridos neste inverno, por favor, vacine-se e receba reforços. Use uma máscara em ambientes internos públicos e faça um teste de Covid-19 antes de se reunir com outras pessoas ”, disse Rochelle P. Walensky, diretora dos Centros para Controle e Prevenção de Doenças (CDC).