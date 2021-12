Carnaval de rua de São Paulo tem 28 blocos cancelados pela ômicron

Vinte e oito blocos cancelaram a participação no carnaval de rua de São Paulo em 2022, informou a prefeitura de São Paulo nesta quinta-feira, 23. A lista, publicada no Diário Oficial do Município, inclui o Bloco das Gloriosas, de Gloria Groove, o Bloco do Abrava, de Tiago Abravanel, o Bloco do Kondzilla e o Pipoca da Rainha, comandado pela cantora Daniela Mercury, que já havia dito que não participaria do carnaval de rua. “Sinto muito em anunciar isso, mas avaliamos bem a situação e chegamos à conclusão que o cenário é muito incerto”, disse a cantora, que costuma desfilar na Rua da Consolação. Outra cantora que também anunciou que não participaria da folia nas ruas de São Paulo é Preta Gil, mas o Bloco da Preta não está na lista dos cancelados.

O cancelamento se deve ao avanço da variante ômicron e os surtos de gripe. Na capital paulista, a prefeitura frisou que a “autorização definitiva para a realização do Carnaval de Rua da Cidade de São Paulo em 2022 está condicionada à liberação pela COVISA (Coordenadoria De Vigilância Em Saúde)”. Decisão que se espera seja anunciada até o final do ano

Mais de 520 desfiles de carnaval de rua, no entanto, seguem confirmados em São Paulo. Segundo a publicação, 92 desfiles inscritos foram liberados, sem contar os 440 aprovados no mês passado. Ao todo, a capital tem 524 desfiles, sendo que 119 estão com pendências de documentação que podem ser enviadas até 28 de dezembro. Entre as confirmações estão cortejos como o Navio Pirata, do grupo BaianaSystem e Good Crazy, do jogador de futebol, Daniel Alves, Frevo Mulher, de Elba Ramalho, Bicho Maluco Beleza, de Alceu Valença, além de alguns desfiles tradicionais como os Acadêmicos do Baixo Augusta e Galo da Madrugada.

