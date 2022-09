Canabidiol demonstra eficácia para reduzir ansiedade de jovens em 50%

Um estudo realizado por membros do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro e outros órgãos, em diversos centros na América Latina, apontou que cerca de 30% dos pacientes com depressão no continente têm o tipo resistente, ou seja, não respondem aos tratamentos “convencionais”. Quando o assunto é ansiedade, a situação é ainda mais alarmante. Cerca de 50% das pessoas com ansiedade não conseguirão boas respostas com tratamentos convencionais. No entanto, uma pesquisa publicada no The Journal of Clinical Psychiatry, em agosto, sugere que tratamentos com o canabidiol (CBD), componente da planta Cannabis, podem diminuir a ansiedade em até 50% nos jovens.

A pesquisa foi realizada com 31 pessoas com idades entre 12 e 25 anos, todas que não tiveram sucesso com outras formas de frear o grau da ansiedade no organismo. Nesse contexto de dificuldade em se tratar esse grupo de pacientes, a cannabis medicinal se torna, então, uma opção com baixo risco de efeitos colaterais, com um bom perfil de segurança e resultados significativos.

Beatriz Szeles, de 22 anos, passou sete anos tomando remédios para combater ansiedade e depressão, mas só viu suas crises quase diárias diminuírem para um episódio por mês quando aderiu à terapia com cannabis medicinal.

A jovem viveu um relacionamento abusivo e para não expor seu filho, fruto da relação, se separou. Após o término e com o trauma sofrido, sendo mãe adolescente e ainda tendo que conciliar trabalho e estudo, desenvolveu depressão e ansiedade, que causavam paralisações na língua, o que a impedia de falar, além de crises de pânico, seguidas de enxaqueca, fraqueza e insônia.

Em julho de 2022, começou o tratamento com cannabis medicinal e, desde então, a única crise que teve foi no dia 18 do mês de agosto – antes a média era de quatro a cinco episódios por semana. Beatriz conta também que ficou mais segura para se expor e socializar, pois seus medos psicológicos estão sumindo a cada dia do tratamento. Ela tem voltado a dormir normalmente e a sentir mais disposição no seu dia a dia.

Só na Cannect, maior ecossistema de cannabis medicinal da América Latina, cerca de 80 pacientes com ansiedade, 90 com insônia e 20 com depressão fazem acompanhamento no programa Cannect Cuida, atendimento realizado por profissionais de saúde gratuitamente por quem adquire os produtos pelo marketplace.

Atualmente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) permite a importação de produtos derivados da cannabis, para o tratamento da própria saúde. Contudo, é necessário ter prescrição (receita) de profissional legalmente habilitado. A autorização permite que pessoas físicas ou seus representantes legais importem o produto por um período de dois anos.