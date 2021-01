Butantan começa a distribuir segundo lote de vacinas para o Brasil

O Instituto Butantan iniciou nesta sexta-feira, 22, o início da distribuição do segundo lote de vacinas contra o coronavírus para o Ministério da Saúde. De acordo com o governo do estado de São Paulo, cerca de 900.000 doses já foram liberadas após nova autorização da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para uso emergencial do imunizante.

Desse total, 200.000 doses foram levadas ao Centro de Distribuição e Logística da Secretaria da Saúde de São Paulo. Outras 700.000 vão para a central de distribuição do Ministério da Saúde, em Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo.

As demais doses envasadas, rotuladas e embaladas no Butantan a partir de matéria-prima enviada da China serão liberadas tão logo passem pela inspeção de controle de qualidade do instituto.

Com o novo registro emergencial concedido pela Anvisa desta sexta-feira, 22, o Butantan não precisa de nova autorização da Anvisa para uso das 35,2 milhões de unidades que serão envasadas em São Paulo a partir de insumos vindos da China. O instituto aguarda aval do governo chinês para receber 5.400 litros em insumos a granel nas próximas semanas.

No último domingo, 17, o Butantan distribuiu 6 milhões de doses da vacina desenvolvida em parceria com a biofarmacêutica Sinovac Life Science. Com a segunda remessa, agora são 6,9 milhões de um total de 8,7 milhões de doses estabelecidas em cronograma firmado com o Ministério da Saúde para entrega até 31 de janeiro. Até abril, o Butantan entregará 46 milhões de vacinas contra o coronavírus para todo o país.