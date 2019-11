Bruno Covas deve ter alta amanhã no fim da tarde

O prefeito Bruno Covas (PSDB) deverá terá alta do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, na quinta-feira, dia 14, no fim da tarde. A decisão será tomada pela equipe médica, que inclui o infectologista David Uip e o cardiologista Roberto Kalil, depois da realização de exames de imagem e sanguíneos.

Covas não deixou o hospital desde o dia 23 de outubro, quando foi internado para tratamento coágulos e de um câncer na cárdia, região de transição entre o estômago e o esôfago, com metástase no fígado e nos linfonodos. O prefeito desde então passou por duas sessões de quimioterapia com duração de 30 horas cada uma, e tratamento para formação de trombos.