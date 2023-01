Brasileiros criam material que regenera tecido ósseo e evita infecções

Cientistas da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) obtiveram via impressão 3D estruturas de cerâmica multifuncionais conhecidas como scaffolds, que foram revestidas com óleo de melaleuca – composto com ação antimicrobiana. Os scaffolds são estruturas-suporte e, neste caso, foram projetados para atuar simultaneamente na regeneração do tecido ósseo e na inibição do crescimento de bactérias.

O projeto foi desenvolvido no campus de São José dos Campos, com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), durante o mestrado de Ana Paula Nogueira Alves. A estudante foi orientada pela professora Eliandra de Sousa Trichês, do Instituto de Ciência e Tecnologia da Unifesp.

Segundo Alves, em entrevista para a assessoria de imprensa da Unifesp, “tem-se estudado a obtenção de scaffolds multifuncionais a partir do revestimento com óleos essenciais como alternativa ao uso de antibióticos. O óleo de melaleuca é de grande interesse por sua propriedade antibacteriana”.

Os resultados da pesquisa, publicados em artigo no Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials, demonstram que o recobrimento dos scaffolds cerâmicos com óleo de melaleuca em solução de gelatina contribui para o combate aos agentes patogênicos sem prejudicar o crescimento celular.

“Tais resultados se mostraram promissores e potencialmente aplicáveis na engenharia tecidual, trazendo uma nova alternativa em relação a problemas relacionados às infecções ósseas”, pontua a pesquisadora.

O trabalho foi desenvolvido em parceria com o professor Antônio Pedro Novaes de Oliveira, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), que auxiliou na obtenção dos scaffolds por impressão 3D, e com o professor Aldo Boccaccini, diretor do Instituto de Biomateriais da Friedrich-Alexander-Universität (FAU), da Alemanha, que contribuiu com o recobrimento dos scaffolds com óleo de melaleuca, além dos ensaios com células e bactérias.

