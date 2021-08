Brasil ultrapassa marca de 50% da população vacinada com ao menos uma dose

O Brasil ultrapassou nesta sexta-feira, 6, a marca de 50% da população com ao menos uma dose de vacina contra a Covid-19. Trata-se de um montante de cerca de 105,6 milhões de pessoas que estão parcialmente imunizadas. Destas, 21,2% já completaram o esquema vacinal com duas doses ou a injeção da Janssen. Ao todo, o Brasil aplicou 150,2 milhões de unidades de imunizantes.

São Paulo ainda é o local com a maior taxa de vacinação. Mais de 61% da população já receberam ao menos uma dose do imunizante. Os demais com bom desempenho incluem Rio Grande do Sul (56,3%), Paraná (53%), Mato Grosso do Sul (52,8%) e Santa Catarina (52,3%).

O Brasil chegou a essa cota de 50,3% por volta de 200 dias após o início da vacinação no país. Nos Estados Unidos, por exemplo, chegou-se a essa média em 167 dias. Já em Israel, foram necessários 61 dias. Atualmente, os dois países contam com mais de 57,7% e 67% da população com ao menos uma dose, respectivamente. Os dados globais são do monitor Our World in Data, ligado à Universidade de Oxford.

Confira o avanço da vacinação no Brasil