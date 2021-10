Brasil representa quase 9% dos casos de Covid-19 registrados no mundo

Atualizado em 27 out 2021, 19h10 - Publicado em 27 out 2021, 19h08

Por Simone Blanes

Quase um ano e oito meses depois do início da pandemia do novo coronavírus, em março de 2020, os números são bastante significativos e refletem a devastação causada pela Covid-19. Segundo o Worldometers, foram registrados 245.661.452 casos da doença em 221 países e territórios ao redor do mundo, com 4.985.326 mortos e 222.648.537 recuperados até a tarde desta quarta-feira 27.

No Brasil, terceiro do ranking com os indicadores da doença causada pelo SARS-CoV-2 e suas variantes, são 21.748.984 casos, 8,8% do total de casos registrados no globo, com 606.293 óbitos, equivalente a 12% e 20.944.087 recuperados, que correspondem a 9,4%.

Os Estados Unidos lideram com os maiores números relacionados à pandemia da Covid-19. Entre os casos, a nação registra 46.544.156, taxa que se aproxima dos 19% em relação aos registros mundiais. Em mortes, o país norte-americano possui 760.895, que corresponde a 15,2% e 36.407.552, que equivale a 16,3%.

