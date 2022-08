Brasil registra segunda morte por varíola dos macacos

O Brasil registrou a segunda morte por varíola dos macacos nesta segunda-feira, 29. O óbito aconteceu em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, segundo comunicado da Secretaria Estadual de Saúde.

A vítima era um homem de 33 anos com comorbidades e baixa imunidade, o que agravou o quadro da infecção, de acordo com a secretaria, “O paciente apresentou complicações e precisou ser transferido para o leito de UTI no dia 19. O óbito aconteceu na manhã dessa segunda-feira”, informou o órgão fluminense.

Pessoas que estiveram em contato com o paciente estão sendo monitoradas e até agora não apresentaram sintomas de contaminação.

A primeira morte no Brasil foi registrada no dia 29 de julho, em Minas Gerais.

O país tem 2.131 casos da doença até agora.

