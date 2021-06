Brasil recebe primeiro lote com 1,5 milhão de doses da vacina da Janssen

Chegou ao Brasil, na manhã desta terça-feira, 22, o primeiro lote com 1,5 milhão de doses da vacina contra Covid-19 da Janssen, braço farmacêutico da Johnson & Johnson. O voo com as vacinas saiu de Nova York, nos Estados Unidos, por volta da meia noite, e chegou ao país às 9h desta terça, no Aeroporto International de Guarulhos, em São Paulo.

Esse é o único imunizante dose única disponível atualmente, o que significa que ao contrário dos demais disponíveis no país, o quantitativo recebido nesta terça será suficiente para imunizar 1,5 milhão de brasileiros. A recomendação do Ministério da Saúde é que essas doses sejam destinadas às capitais.

De acordo com Marcelo Queiroga, ministro da Saúde, a entrega foi antecipada, o que permite acelerar a campanha de vacinação contra a Covid-19. Inicialmente, as doses da Janssen estavam previstas para chegar ao país apenas no final do segundo semestre.