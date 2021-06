Brasil recebe 500 mil doses da vacina da Pfizer nesta terça-feira

O Brasil recebe nesta terça-feira, 22, um novo lote com 528.840 doses da vacina contra Covid-19 da Pfizer-BioNTech. O voo da empresa UPS decolou de Miami, nos Estados Unidos, às 12h49 (horário de Brasília) e está previsto para aterrissar no aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP) às 20h36. Outras duas entregas com 936.000 doses da vacina estão previstas para quinta-feira, 24, e domingo, 27, totalizando 2,4 milhões de vacinas ao longo desta semana.

Na semana passada, a farmacêutica também entregou 2,4 milhões de doses. Somadas aos lotes anteriores, mais de 13 milhões de doses da ComiRNAty, nome oficial da vacina, terão sido entregues até domingo, 27. O governo brasileiro fechou dois acordo com a farmacêutica para o fornecimento de 200 milhões de doses até o fim deste ano.

No último domingo, 20, o Ministério da Saúde recebeu 842,4 mil doses da Pfizer-BioNTech entregues pelo consórcio internacional Covax Facility.