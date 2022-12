Brasil bate 36 milhões de casos e está perto de 700 mil mortes por Covid

Com o surgimento das subvariantes da ômicron, hoje predominantes no mundo, a Covid-19 volta a ganhar força no mundo, inclusive no Brasil, que só na última semana teve um aumento de 80% em casos e óbitos pela doença. Segundo dados do Ministério da Saúde, até segunda-feira 19, o país passou de 36 milhões de pessoas infectadas pelo novo coronavírus desde o começo da pandemia em março de 2020. Também caminha para o trágico número de quase 700 mil mortes pela doença.

De acordo com as atualizações da pasta – exceto informações do Tocantins, que não foram divulgadas – no país somam-se 36.001.760 de casos confirmados e 692.280 de óbitos. Nas últimas 24 horas, as secretarias estaduais e municipais de Saúde registraram 56.697 novos casos de Covid-19 e 239 mortes por complicações associadas à doença.

O MS ainda divulgou que 645.525 casos estão em acompanhamento – notificados nos últimos 14 dias, que não tiveram alta e nem resultaram em morte – e 3.193 óbitos estão em investigação, quando o paciente faleceu, mas ainda é necessária a realização de exames complementares para comprovar a Covid-19 como causa. A pasta mostra ainda que 34.663.955 pessoas se recuperaram da infecção pelo coronavírus, o que representa cerca de 96,3% desde o começo da pandemia.

Em estados com mais mortes registradas, o Ministério aponta a maior parte em São Paulo, com 176.982, seguido pelo Rio de Janeiro, com 76.322; Minas Gerais, com 64.238; Paraná, com 45.643 e Rio Grande do Sul, com 41.392. Entre os estados que registraram menos óbitos estão o Acre, com 2.035; Amapá, com 2.165; Roraima, com 2.178; Tocantins, com 4.208 e Sergipe, com 6.479.

Vacinação

Na terça-feira 20, o vacinômetro do Ministério da Saúde indicava que 496.926.131 doses de vacinas contra a Covid-19 foram aplicadas no Brasil, desde o começo da campanha de vacinação, sendo 181,3 milhões de primeira dose, 163,7 milhões de segunda dose e 5 milhões de dose única.

O reforço foi aplicado em mais de 102,1 milhões de pessoas e a quarta dose, em cerca de 39,6 milhões. A pasta mostra ainda que 4,9 milhões receberam doses adicionais como reforço da dose única da vacina da Janssen.