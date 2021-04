Botucatu terá vacinação em massa contra a Covid-19 nos próximos dias

A população da cidade de Botucatu, no interior de São Paulo, será vacinada em massa contra a Covid-19. Tomada pelo Ministério da Saúde, a medida tem como objetivo avaliar a eficácia do imunizante da AstraZeneca, distribuído no Brasil pela Fiocruz, contra novas cepas do coronavírus.

O estudo terá uma duração de oito meses, incluindo a aplicação das duas doses e o acompanhamento da população que recebeu o imunizante.

A escolha da cidade está associada a uma série de fatores, entre elas a alta taxa de casos da doença e o polo de saúde de primeira linha, liderado pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp.

A data exata de início ainda não foi divulgada, mas deverá ocorrer nas próximas duas semanas.

Em fevereiro, uma iniciativa semelhante foi feita na cidade de Serrana, também no interior de São Paulo. Foram imunizados 98% dos moradores cadastrados para receber a Coronavac por meio de um estudo clínico do Instituto Butantan.