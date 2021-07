Bolsonaro evolui de forma “satisfatória”, diz boletim

O quadro de saúde do presidente Jair Bolsonaro evolui “de forma satisfatória clínico e laboratorialmente”, segundo informações do último boletim médico. O comunicado, assinado pela equipe médica do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, disse que o planejamento terapêutico previamente estabelecido permanece e que não há previsão de alta hospitalar.

“O Senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, segue internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, evoluindo de forma satisfatória clínico e laboratorialmente. Permanece o planejamento terapêutico previamente estabelecido. O Presidente segue sem previsão de alta hospitalar”, diz a nota assinada pelos médicos Antônio Luiz Macedo (cirurgião-chefe), Ricardo Camarinha (cardiologista do presidente), Leandro Echenique (clínico e cardiologista), Antônio Antonietto (diretor médico do hospital) e Pedro Henrique Loretti (diretor-geral do hospital).

Histórico

Bolsonaro deu entrada na quarta-feira, 15, de manhã no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, para se submeter a exames após sentir dores abdominais. O presidente também apresentava uma crise persistente de soluços. A avaliação diagnosticou um quadro de obstrução intestinal. O problema é uma complicação comum de cirurgias no intestino. Bolsonaro já passou por quatro intervenções no local, em decorrência da facada que sofreu em setembro de 2018 durante a campanha eleitoral.

Especialistas afirmaram à VEJA que, em geral, o quadro pode ser resolvido sem a necessidade de cirurgia, com uma sonda e alguns dias em jejum, que ajudam a descomprimir o intestino.

Após a constatação do quadro, Bolsonaro foi transferido para o Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde atende o cirurgião gástrico Antonio Luiz Macedo, que cuida da saúde do presidente desde o atentado sofrido em 2018.