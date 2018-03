Benefícios do jejum intermitente vão além da perda de peso

O jejum intermitente tem benefícios para a saúde que vão além da perda de peso. De acordo com um estudo publicado recentemente no periódico científico British Journal of Nutrition, a dieta reduz as taxas de gordura no sangue e diminui a pressão arterial, o que contribui para a prevenção de doenças cardiovasculares.

Para chegar a essa conclusão, pesquisadores da Universidade de Surrey, na Inglaterra, analisaram o impacto da dieta 5:2 – que consiste em comer normalmente cinco vezes por semana e ter uma alimentação muito restritiva duas vezes – na capacidade de metabolismo do corpo e na predisposição do organismo limpar a gordura e a glicose após uma refeição, em comparação com as dietas convencionais.

O estudo

Participaram do estudo 27 pessoas, que foram divididas em dois grupos que deveriam seguir a dieta 5: 2 ou uma dieta diária de restrição calórica. Os indivíduos sob a dieta 5: 2 comiam normalmente por cinco dias e nos dois dias de jejum consumiam 600 calorias. Já aqueles na dieta diária foram aconselhados a reduzir as calorias diárias: as mulheres ingeriram cerca de 1400 calorias, e os homens, aproximadamente 1900 calorias/dia.

O objetivo inicial do estudo era avaliar como o jejum intermitente pode alterar a capacidade de metabolização de gordura e açucares do organismo. Mas os resultados mostraram que em 59 dias, o grupo que seguiu o jejum intermitente perdeu pelo menos 5% do peso e diminui em 9% os índices da pressão arterial. Já os voluntários que cumpriram a dieta com menos calorias diárias precisaram de 73 dias para perder a mesma quantidade de peso e diminuíram a pressão arterial em apenas 2% no final de todo o processo.

Outra descoberta feita pelos cientistas foi a redução das taxas de gordura no sangue, que diminuíram mais rápido nos participantes que seguiram a dieta 5:2 em relação aos voluntários que fizeram a segunda dieta.

Benefício cardiovascular

De acordo com Rona Antoni, pesquisadora do departamento de Metabolismo Nutricional da Universidade de Surrey, a dieta 5:2 pode, por exemplo, ajudar a prevenir doença cardiovasculares, já que é capaz de reduzir, em um curto período de tempo, as taxas de gordura no sangue, além da pressão arterial.

No entanto, Rona ressalta que o jejum intermitente não é para todos os tipos de pessoas. Inclusive, cinco dos voluntários da dieta 5:2 desistiram do processo no meio do caminho. “A chave para o sucesso de uma dieta é encontrar aquela que possa ser sustentada a longo prazo”, afirmou.