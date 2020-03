Bahia confirma primeiro caso de coronavírus no Nordeste

A Secretaria Estadual da Saúde da Bahia confirmou o primeiro caso do novo coronavírus no estado nesta sexta-feira, 6. Trata-se de uma mulher de 34 anos, residente na cidade de Feira de Santana, que retornou da Itália em 25 de fevereiro, com passagens por Milão e Roma, onde aconteceu a contaminação.

O primeiro atendimento aconteceu em um hospital particular de Salvador, onde também foram coletadas as amostras que foram testadas Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro, que é a referência nacional do Ministério da Saúde. O resultado laboratorial que confirmou o diagnóstico foi concluído nesta sexta.

A paciente manifestou os primeiros sintomas apenas quando chegou ao Brasil, segundo a Secretaria. Atualmente, ela se encontra em casa, na cidade de Feira de Santana, assintomática, com orientação de permanecer em isolamento, adotando as medidas de precaução de contato e respiratório.

Este é o nono caso de infecção pelo novo coronavírus confirmado no Brasil. O Ministério da Saúde, contudo, ainda não atualizou seus dados e incluiu a paciente baiana em sua lista.

Os outros casos de Covid-19 foram identificados em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Na capital paulista foram confirmadas seis infecções, duas delas por meio de transmissão local, após contato com o primeiro paciente diagnosticado com coronavírus no Brasil, um homem de 61 anos. Um deles é familiar e esteve presente em um almoço onde participaram cerca de outras 30 pessoas.

Outros 636 pacientes têm quadros suspeitos e devem passar por análises clínicas.