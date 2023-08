Aprovada pela FDA, vacina contra VSR deve ter pedido de registro na Anvisa

A Food and Drug Administration (FDA), agência reguladora dos Estados Unidos, aprovou nesta segunda-feira 21, a primeira vacina materno-fetal com foco em proteção de bebês contra o vírus sincicial respiratório (VSR), o principal causador da bronquiolite nessa faixa de idade. Trata-se da Abrysvo, produzida pela farmacêutica Pfizer, injetada nas mães, ainda gestantes, que nos ensaios clínicos demonstrou eficácia de mais de 80% nos 3 meses de vida da criança e quase 70% nos 6 meses.

Na União Europeia, o imunizante também recebeu autorização e no Brasil, a Pfizer entrarpa com pedido de registro da vacina na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nas próximas semanas, tanto para as gestantes quando para os idosos, outro grupo de risco, e que a vacina mostrou alta eficácia contra quadros graves, de 85%.

“Essa é a primeira e única imunização disponível para proteger os recém-nascidos imediatamente após o seu nascimento e até os seis meses de idade contra o VSR, que é o principal causador da bronquiolite, infecção que pode resultar em graves desfechos, principalmente, para os bebês menores de 6 meses”, diz Adriana Ribeiro, diretora médica da Pfizer Brasil.

A submissão está baseada nos resultados de estudos clínicos internacionais de fase 3 1, 2 que demonstraram que a vacina é eficaz e segura na proteção de bebês e idosos. O estudo fase 3 para a indicação materno fetal contou com a participação de mais de 7 mil grávidas, em 18 centros ao redor do mundo, sendo quatro deles no Brasil, dois no Rio Grande do Sul, um em Santa Catarina e um em São Paulo.

“Trata-se de um marco bastante significativo, tanto para a comunidade científica, quanto para a saúde pública. A aprovação do FDA é um passo importante para avançarmos nesse sentido. Estamos ansiosos para também disponibilizar essa vacina aos brasileiros”, completa Adriana.

O VSR é um RNA vírus que causa a bronquiolite, infecção respiratória e pneumonia em crianças e idosos. De acordo com o Ministério da Saúde, de janeiro a março de 2023 foram registrados mais de 3 000 casos de SRAG por VSR, a maioria em crianças menores de 4 anos.

Com maior incidência no outono e inverno, mas com circulação durante todo ano, é transmitido pelo ar por meio de partículas de saliva. A prevenção é parecida às outras infecções virais, devendo-se evitar aglomeração de pessoas e manter a higiene das mãos com água e sabão ou álcool em gel.

