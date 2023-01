Aposentadoria precoce pode acelerar declínio cognitivo, diz estudo

Economistas da Universidade de Binghamton, em Nova York, concluíram que a aposentadoria precoce pode estar ligada a uma aceleração do declínio cognitivo relacionado à idade.

A pesquisa se concentrou nos dados de saúde do governo de um programa de pensões introduzido na China em 2009. Por causa do aumento da pobreza entre os idosos em partes rurais do país, o programa oferecia às pessoas uma renda estável se elas se aposentassem poucos anos antes de completar 60 anos.

Com uma década de dados para estudar, os pesquisadores foram capazes de comparar as consequências cognitivas e de saúde daqueles que adotam o plano de aposentadoria antecipada com um grupo correspondente de pessoas que ainda trabalham até os 60 anos. Os resultados revelaram que os participantes do programa de aposentadoria precoce apresentaram piora das habilidades cognitivas ao longo dos anos subsequentes em comparação aos não aposentados.

No entanto, a descoberta mais intrigante foi que, embora os participantes do plano de pensão mostrassem declínios na cognição, eles também apresentavam saúde geral melhor. Os aposentados precoces tendem a reduzir o consumo de álcool, parar de fumar e, geralmente, dormem melhor. De acordo com Plamen Nikolov, autor do projeto, essa interessante discordância entre saúde geral e cognitiva sugere que certas dimensões da aposentadoria parecem influenciar especificamente negativamente o cérebro.

“No geral, os efeitos adversos da aposentadoria precoce no envolvimento mental e social superam significativamente o efeito protetor do programa em vários comportamentos de saúde”, acrescentou Nikolov.

O isolamento social parecia ser o principal fator associado ao declínio cognitivo mais rápido entre os participantes do plano de pensão analisados. Nikolov disse que os aposentados precoces do programa relataram níveis mais baixos de interação social geral e engajamento em comparação com os não aposentados da mesma idade. Portanto, isso sugere que certas políticas poderiam ser implementadas para mitigar os danos cognitivos da aposentadoria precoce e manter os benefícios de saúde mais gerais.

“Os formuladores de políticas podem introduzir políticas destinadas a amortecer a redução do engajamento social e das atividades mentais”, disse Nikolov. “Nesse sentido, os programas de aposentadoria podem gerar repercussões positivas para o estado de saúde dos aposentados sem o efeito negativo associado em sua cognição”.

A pesquisa não é a primeira a destacar a importância de manter compromissos sociais ativos na velhice como forma de manter a saúde cognitiva. Um trabalho semelhante de 2021 com aposentados europeus encontrou benefícios cognitivos ao prolongar o tempo de trabalho.

Mas, novamente, como no caso das descobertas de Nikolov, a solução não é que todos devamos simplesmente trabalhar até morrer. Em vez disso, a aposentadoria precoce pode ser amplamente benéfica, desde que as atividades sociais e físicas sejam mantidas.

O novo estudo foi publicado no Journal of Economic Behavior & Organization.