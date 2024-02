Após caos da energia em SP, Enel abre cadastro online para clientes vitais

Após o caos causado por dois episódios de falta de energia na capital paulista, com um apagão que durou quase uma semana em algumas regiões da cidade, a empresa Enel Distribuição São Paulo anunciou nesta terça-feira, 20, que liberou o cadastramento virtual dos usuários que fazem uso de equipamentos de suporte à vida, chamados de “clientes vitais”. Com a mudança, a solicitação por pessoas que precisam de prioridade no atendimento não precisará mais ser realizado de forma presencial em unidades da concessionária, mas por e-mail.

Segundo a Enel, os clientes devem encaminhar a documentação exigida (veja abaixo) para o e-mail cadastrosobrevida@enel.com e aguardar a análise das informações. A resposta também será feita de forma virtual.

“A iniciativa visa a facilitar o cadastramento das pessoas que têm direito à prioridade na comunicação de interrupções programadas na rede, e atendimento diferenciado nas solicitações de emergência e de religação comercial”, informou, em nota. Quem já está cadastrado, deve manter os dados cadastrais atualizados.

Desde o início de novembro do ano passado, uma crise se instalou entre a Enel e a prefeitura de São Paulo por causa de problemas na distribuição de energia depois que fortes chuvas e vendavais atingiram a cidade.

Na ocasião, mesmo após queixas da população, milhares de pessoas continuavam sem luz em sua casas. Em alguns pontos, o problema se arrastou por quase sete dias e, além dos prejuízos com alimentos e medicamentos que necessitavam de refrigeração, surgiu a preocupação com o mais grave dos cenários: pacientes que usavam aparelhos de suporte à vida.

No mês passado, um novo apagão afetou a cidade e deixou 2,1 milhões de pessoas sem fornecimento de energia. Diante da situação, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB-SP) juntou novas informações à ação judicial movida pelo município contra a empresa em virtude dos problemas e, no final de janeiro, solicitou ao Tribunal de Contas da União (TCU) autorização para encerrar o contrato com a concessionária.

Veja a documentação para o cadastramento

Atestado/Relatório Médico

Nome completo do paciente e idade;

Certidão de Nascimento (para paciente menor de idade);

Endereço da unidade consumidora;

Telefone de contato;

Data de nascimento;

RG e/ou CPF;

Descrição do estado de saúde do paciente atestando a necessidade de utilização de aparelho de sobrevida;

Especificação do aparelho com os dados da bateria e o tempo de utilização;

Carimbo do Conselho Regional de Medicina (CRM), data e assinatura do médico;

Código Internacional de Doenças(CID);

Previsão do período de utilização