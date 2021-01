Após 1ª dose da vacina, Israel vê queda de 60% em internações de idosos

Após a primeira dose da vacina Pfizer-BioNTech, que começou a cerca de três semanas, Israel registra queda de 60% nas hospitalizações de pessoas de 60 anos. O país lidera a cobertura da vacinação contra a Covid no mundo com quase 40% da população vacinada.

As informações foram publicadas no jornal “The Times of Israel”, que atribui o dado a fontes do Ministério da Saúde do país e aos dados do Maccabi Healthcare Services.

De acordo com o veículo, apesar de os efeitos completos da vacina da Pfizer serem completamente observados um mês após a primeira dose, o país já tem indicativos de uma queda drástica nos números de infecções mesmo antes deste prazo.

Segundo o jornal, números do instituto Maccabi Healthcare Services sugerem que as hospitalizações começaram a cair em Israel 18 dias depois que as pessoas passaram a tomar as primeiras doses.

A partir do 23º dia, revelou o Maccabi, houve uma queda de 60% nas hospitalizações de pessoas com mais de 60 anos — números obtidos após o monitoramento de 50.777 pacientes. A comparação foi feita com base na taxa de hospitalização logo após a aplicação da vacina.

O professor Thomas Conti, do Insper, afirmou a Veja que o dado, feito por uma das maiores fornecedoras de serviços de saúde de Israel, “ é consistente com a queda de novas infecções entre os vacinados que havia sido detectada antes”.