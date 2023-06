Aplicativo gratuito ajuda a medir nível de dor e mal-estar dos animais

A incapacidade dos animais de se comunicarem com o ser humano torna difícil a identificação de uma dor ou uma doneça, sua causa e, consequentemente, sua cura. Pensando nisso, pesquisadores da Unesp de Botucatu, no interior paulista, desenvolveram um aplicativo chamado VetPain, que permite aos usuários determinar o nível de dor e desconforto tanto em animais de companhia quanto em bovinos, equinos, ovinos e suínos. Esta ferramenta inovadora, agora disponível para download gratuito no Google Play, atende tanto aos donos de animais quanto os profissionais da área.

Em entrevista ao Jornal da Unesp, Stelio Pacca Loureiro Luna, anestesiologista e professor do Departamento de Cirurgia Veterinária e Reprodução Animal, explicou que o VetPain facilita a avaliação do estado geral do animal, permitindo uma tomada de decisão mais assertiva. “Os donos de animais de estimação podem avaliá-los por meio do aplicativo, calcular um escore de dor e determinar se é necessária uma visita ao veterinário ou um tratamento com analgésicos”, disse.

O VetPain oferece uma variedade de vídeos instrutivos que ajudam os usuários a diferenciar as reações e comportamentos dos animais. Esses dados ajudam as pessoas a entenderem se um cachorro está agitado, com dor ou com medo, por exemplo. Além disso, o aplicativo fornece escalas específicas para medir o sofrimento dos pets.

Os pesquisadores envolvidos no projeto destacam que o aplicativo também ajuda a aumenta a precisão de médicos veterinários em suas abordagens e diagnósticos, destacando aspectos cruciais durante as avaliações clínicas. “Ao utilizar a escala e compreender os comportamentos dos animais, torna-se possível detectar com precisão a presença de dor. Quando aprendemos o que analisar, os resultados são altamente eficazes”, afirmou Luna.