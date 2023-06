Congresso brasileiro discute uso da cannabis no tratamento de animais

Novidades e reflexões sobre o mercado da cannabis legal, no Brasil e no mundo

Além dos estudos sobre os benefícios da cannabis no tratamento para diversas enfermidades entre humanos, há uma vertente crescente de pesquisa dedicada a entender o uso veterinário da erva e de seus compostos. A aplicação do CBD (canabidiol) e de baixas doses de THC podem acalmar convulsões, reduzir as dores provocadas pela artrite e estimular o apetite em animais com câncer.

O tema é um dos destaques da terceira edição do congresso We Need to Talk About Cannabis (WTNC), que acontece no dia 13 de junho, em São Paulo. São dois painéis focados no assunto: um sobre regulamentação e outro dedicado à pesquisa clínica.

Hoje, não há regulamentação específica para a prescrição de medicamentos à base de cannabis para animais domésticos. o Brasil autoriza apenas o uso medicinal da planta a partir de prescrições feitas por médicos habilitados pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) ou dentistas, e para obter os produtos é preciso importá-los ou ter acesso às associações. Teoricamente, veterinários não podem prescrever esse tipo de medicamento, mas existem inconsistências na legislação que permitem ao profissional receitar qualquer tratamento que julgue necessário para o animal.

Se regulamentado, pode movimentar um mercado considerável. De acordo com levantamento da Kaya Mind, especializada em cannabis, o valor poderia chegar a R$ 1,45 bilhão nos quatro primeiros anos após a regulamentação em um cenário de alta adesão dos tutores de pets a esse tipo de medicamento.

A terceira edição do congresso WNTC acontece no dia 13 de junho, dentro da FCE Pharma, no São Paulo Expo. Ainda há ingressos e as entradas custam R$ 730 (sem almoço), ou R$ 840 (com almoço). A programação completa, que inclui painéis sobre a distribuição de medicamentos pelo SUS e o cenário da cannabis em 2023, está disponível no site oficial do evento.