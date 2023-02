Anvisa suspende lotes de camisinha Blowtex por falha em teste de estouro

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão de 57 lotes de preservativos da marca Blowtex por falhas em testes de estouro. De acordo com a medida cautelar, os produtos das linhas “Blowtex Zero” e “Blowtex® Sensitive Super Aloe Vera” falharam em ensaios após o prazo de validade de três anos, mas a validade apontada na embalagem é de cinco anos. A resolução foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 23. A Blowtex informou, em seu site, que a data de validade está “incorreta” e se colocou à disposição para tirar dúvidas dos consumidores.

No texto, a agência esclareceu que a decisão de interromper a comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso dos lotes da camisinha da marca se deu após os produtos não passarem nos ensaios de estouro, teste em que o preservativo é preenchido com ar até que se rompa e que verifica se ele está dentro dos valores de referência de pressão.

Segundo a agência, a falha ocorreu após o prazo de três anos “o que impossibilita a manutenção de sua validade por até cinco anos”. A Anvisa informou ainda que a empresa detentora dos registros, a Fábrica de Artefatos de Látex Blowtex Ltda, já iniciou o recolhimento dos produtos com os lotes suspensos.

“Esses lotes foram inicialmente produzidos com prazo de validade de cinco anos a partir da data de fabricação. Testes laboratoriais recentes indicaram que pode haver um risco maior de ruptura para preservativos com mais de três anos de fabricação”, disse, em comunicado, a Blowtex.

A empresa recomendou que, em caso de ruptura do preservativo, os consumidores devem tomar “precauções adicionais para reduzir a chance de gravidez ou de infecções sexualmente transmissíveis”. As medidas recomendadas nestes casos e que estão disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS) são: a pílula do dia seguinte, para evitar a gestação indesejada, e a Profilaxia Pós-Exposição (PEP), para redução de risco de infecção pelo HIV. A lista de locais onde a PEP está disponível no site do Ministério da Saúde e pode ser acessada aqui.

Por fim, colocou à disposição seus canais de comunicação para tirar dúvidas: consumidor@blowtex.com.br, WhatsApp (41) 99201-6156 e 0800-773-6968. O atendimento funciona das 9h às 12h30 e das 13h30 às 16h, exceto feriados e fins de semana.

Veja os lotes suspensos:

Preservativo Blowtex Zero

2106011116

2105130816

2106781116

2106041116

2108031016

2108591016

2108071016

2108081016

2111051016

2112681016

2112080516

2112080416

2112090516

2112380416

2112091016

2112070516

2112070516 2112830516

2201060416

2112060416

2112080716

2112800516

2112341016

2201651016

2201050516

2201980516

2202011016

2202021016

2202030516

2201160516

2202040516

2202050916

2202051016

2202060516

2202080516

2202100516

2202080916

2207020516

2207742716

Preservativo Blowtex® Sensitive Super Aloe Vera

2110050616

2110060616

2110070616

2110480616

2111020616

2111070616

2111080616

2201020616

2201030616

2201140616

2201150616

2201970616

2202050816

2202060816

2202500816

2202510816

2202690616

2202700616

2205930816