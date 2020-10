Anvisa recebe denúncia de venda de falsa vacina da Covid-19 no Rio

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recebeu uma denúncia de que falsas doses da vacina da Universidade Oxford para Covid-19 estariam sendo comercializadas por uma empresa na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro.

A denúncia foi encaminhada à agência há cerca de duas semanas para avaliação e no mesmo dia repassada para a Direção Geral da Polícia Federal.

Em nota, a Anvisa alertou que “não há, no momento, nenhuma vacina contra a Covid-19 autorizada para ser comercializada e utilizada pela população brasileira” e que até a a liberação oficial por parte da agência, o cidadão “não deve comprar e utilizar qualquer vacina que tenha alegação de prevenir a Covid-19”.

Testes brasileiros

Atualmente há quatro imunizantes contra o novo coronavírus em teste no país. Ao todo, 30.562 brasileiros devem ser escalados nos esforços científicos que ocorrem em onze estados e mais o Distrito Federal. Dois laboratórios que comandam os estudos (Sinovac Biotech e AstraZeneca) já iniciaram os pedidos de registro, ou seja, a liberação do fármaco. O processo, no entanto, só deve ser concluído quando as farmacêuticas conseguirem comprovar as segurança e eficácia das vacinas na última etapa dos testes, o que ainda não ocorreu.

