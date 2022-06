Anvisa recebe dados adicionais da Coronavac para crianças de 3 a 5 anos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recebeu esta quarta-feira 1, dados adicionais do Instituto Butantan, relativos ao pedido de autorização da vacina Coronavac para crianças de 3 a 5 anos.

De acordo com reunião realizada no dia 25 de maio, o Instituto Butantan submeteria formalmente os dados adicionais, para que a Anvisa pudesse dar seguimento à avaliação do pedido. Em outro encontro, realizado no dia 13, a agência havia concluido que a documentação entregue pelo Instituto Butantan estava incompleta por não conter os dados atualizados de estudos de efetividade feitos no Chile com esse público.

Em nota, a Anvisa diz que irá iniciar a análise técnica e avaliará a necessidade de nova discussão com as sociedades médicas. “A Agência mantém o seu compromisso na avaliação das vacinas, fundamentando as suas ações na legalidade e nos parâmetros estabelecidos em suas normas, convergentes com as principais autoridades estrangeiras e com os princípios científicos”.

A CoronaVac, imunizante do Butantan em parceria com a farmacêutica Sinovac, recebeu autorização em janeiro deste ano da agência para ser aplicada no público com mais de 6 anos que não é imunocomprometido.