Anvisa proíbe lotes de queijo e uma marca de leite condensado

Três lotes de queijo da marca Friolack, além de um lote do leite condensado da marca Fazendeira, foram proibidos de ser comercializados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Em nota, a agência declarou que os lotes 290 do queijo prato Lanche – fatiado e interfolhado, o 303 do queijo mussarela fatiado e o 312 do queijo de coalho — fabricados pela empresa Laticínios Friolack Ltda – ME apresentaram a bactéria Listeria monocytogenes, capaz de provocar listeriose (infeção alimentar) infecções no sistema nervoso central, além de outros problemas.

De acordo com o órgão, a Friolack Ltda. já havia anunciado que iria recolher os lotes irregulares; no entanto, ainda há estoque no mercado.

O mesmo aconteceu com um lote do leite condensado da marca Fazendeira. De acordo com a Anvisa, o lote 0681M1 do produto foi suspenso por ter apresentado excesso da bactéria Estafilococos coagulase positiva, capaz de provocar vômitos, dor de barriga e mal-estar. O produto já havia passado por interdição preventiva de noventa dias, e foi definitivamente proibido por não apresentar contraprova à interdição inicial.

A decisão foi tomada após laudo de análise emitido pelo Laboratório Central Noel Nutels, do Rio de Janeiro. A Baduy e Cia Ltda., empresa fabricante do produto, não poderá mais comercializar e distribuir o produto, além de ter de recolher todo o estoque ainda existente no mercado.