Anvisa fiscalizará voos do Reino Unido que chegarem ao Rio e em SP

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou na segunda-feira , 21, que passará a realizar vistorias em voos provenientes do Reino Unido nos aeroportos do Galeão, no Rio de Janeiro, e de Guarulhos, em São Paulo.

O procedimento — já realizado em um voo na noite de segunda — prevê o seguinte: leitura de mensagem sonora no voo, já em solo brasileiro, com a presença da autoridade sanitária; fiscalização no interior da aeronave, antes do desembarque; orientação aos passageiros e tripulantes sobre o monitoramento dos viajantes em solo nacional por autoridades brasileiras de saúde; solicitação de informações sobre os passageiros e tripulantes à empresa aérea.

Os passageiros serão contatados por um centro de informações ligado ao Ministério da Saúde para monitorar suas condições de saúde e direcioná-los ao atendimento especializado caso ocorra necessidade.

As aeronaves também passarão por procedimentos de limpeza e desinfecção monitorados.

A nota pontua que “a ação faz parte das medidas de prevenção diante da informação de que uma variante do vírus da Covid-19 está em circulação naquele país.”