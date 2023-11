Anvisa determina apreensão de suplementos falsos; saiba identificar

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão e a proibição da fabricação, distribuição, comercialização e propaganda dos suplementos alimentares falsificados COQ-10 200mg, Krill Vit, Ômega 3 – EPA DHA e Omegafor Vision, produzidos pela marca Vitafor. A medida foi divulgada por meio da Resolução-RE 4.445, de 21 de novembro de 2023 e publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 23.

Em nota, a agência explica que a empresa responsável pelos produtos comunicou a identificação de itens falsos circulando no mercado e que eles eram divulgados e comercializados em diversas plataformas eletrônicas de venda. Essas imagens permitem que consumidores consigam identificar o produto falso e compará-lo com o original.

“Para saber diferenciá-los, é necessário ficar atento às características das embalagens e dos rótulos, pois, em algumas situações, as diferenças podem ser sutis. Há diferenças também nas características das cápsulas”, alerta a Anvisa.

Confira abaixo exemplos para diferenciar o original do falso:

O COQ-10 original, por exemplo, é apresentado em cápsulas gelatinosas moles na cor laranja. Há versões falsificadas em cápsulas duras e cápsulas gelatinosas moles em outra cor.

Já o Krill Vit, em sua versão original, é apresentado em cápsulas gelatinosas pretas, enquanto o falsificado tem cápsulas duras.

O Ômega 3 EPA DHA falsificado é apresentado em cápsulas gelatinosas transparentes, com pouca diferença do original. A tampa do rótulo original é azul- escura, enquanto nas versões do produto falsificado a tampa é branca. As informações de rotulagem dos painéis secundários do rótulo do produto original são coloridas e as do produto falsificado estão em preto e branco.

O que fazer?

Para quem comprou o produto falsificado, a agência sanitária orienta entrar em contato com a fabricante do item original, a Vitafor, pelo e-mail sac@vitafor.com.br. Além disso, a Anvisa “solicita aos serviços de saúde que, caso ​identifiquem unidades com essas características de falsificação, não utilizem os produtos e comuniquem o fato à agência, pelos Canais de Atendimento”.