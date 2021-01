Anvisa decide no domingo se autorizará vacinas CoronaVac e de Oxford

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou que está prevista para o próximo domingo, 17, a reunião da Diretoria Colegiada que decidirá sobre pedidos de autorização para uso emergencial, temporário e experimental das vacinas contra a Covid-19 do Instituto Butantan (Sinovac) e da Fiocruz (Oxford/AstraZeneca).

A data representa o penúltimo dia do prazo estabelecido pela própria agência como meta para análise dos pedidos, diz o comunicado. Em nota, o órgão regulador reforçou que “faz-se necessária a entrega, em tempo hábil para análise, dos documentos faltantes e complementares”. A Fiocruz já entregou todos os dados necessários.

A autorização da Fiocruz diz respeito ao uso inicial de 2 milhões de doses da vacina a serem importadas do Instituto Serum, na Índia. O fármaco teve eficácia global aferida em cerca de 70% em testes de fase 3. Já a CoronaVac, do Instituto Butantan, conta com 10,8 milhões de doses reservadas no Instituto Butantan e teve eficácia global em 50,38%, segundo divulgação realizada nesta terça-feira, 12.