Anvisa avalia vacina bivalente para crianças de 5 a 11 anos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) está em processo de avaliação de um pedido da Pfizer para utilizar as novas vacinas bivalentes contra a Covid-19 como dose de reforço para crianças de 5 a 11 anos.

De acordo com a agência reguladora, no último dia 29 de novembro, a Pfizer protocolou um pedido de autorização para uso emergencial nesta faixa etária. Na semana anterior, a Anvisa aprovou a aplicação para crianças maiores de 12 anos.

A farmacêutica também pretende pedir para que as vacinas atualizadas, projetadas para garantir maior proteção contra a variante ômicron e sublinhagens, sejam aplicadas em bebês a partir de 6 meses. Segundo a empresa, já são autorizadas para todas as faixas etárias nos Estados Unidos.

A ômicron e suas várias subvariantes são hoje as principais cepas responsáveis pelas infecções de Covid-19. No início do mês, a Anvisa autorizou a dose de reforço para crianças de 5 a 11 anos com a vacina original, mas o assunto ainda deve passar pela avaliação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec).