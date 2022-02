Anvisa aprova o primeiro autoteste de Covid-19 com amostra de saliva

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou nesta sexta-feira 25, o primeiro autoteste para Covid-19 que faz uso de saliva para detectar o coronavírus: o COVID Ag Oral Detect, registrado em nome da empresa Eco Diagnóstica Ltda. Neste teste, é necessário que a pessoa cuspa a saliva em um copo, e transfira a quantidade certa para o tubo de extração.

Além dele, a agência também aprovou outro autoteste de swab nasal não profundo (haste utilizada para coleta secreção nas narinas), o SGTi-flex COVID-19 Ag – AUTOTESTE, registrado em nome da empresa Kovalent do Brasil Ltda.

Ambos serão fabricados no Brasil. Com a aprovação desses dois autotestes – produtos que permitem que uma pessoa faça todas as etapas da testagem, desde a coleta da amostra até a interpretação do resultado, sem a necessidade de auxílio profissional – já são quatro produtos autorizados pela Anvisa no país.

