Anvisa aprova medicamento para tratar dois tipos de insuficiência cardíaca

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, nesta terça-feira 23, o uso da empagliflozina para tratar pacientes com os dois tipos de insuficiência cardíaca. A decisão da agência reguladora ocorreu após avaliação dos resultados positivos de um estudo apresentado pela Boehringer Ingelheim e Eli Lilly, que demonstrou uma redução de 21% no risco relativo de morte cardiovascular ou hospitalização por insuficiência cardíaca em adultos, após o uso do medicamento, comercializado como Jardiance.

“Dados de um estudo anterior já haviam demonstrado benefícios. Com a aprovação, estabelece a empagliflozina como o primeiro e único tratamento capaz de melhorar significativamente a saúde de pacientes com ambos os tipos de insuficiência cardíaca”, diz Thais Melo, diretora médica da Boehringer Ingelheim no Brasil.

No Brasil, a insuficiência cardíaca é a primeira causa de internação hospitalar em pessoas acima de 60 anos, responsável por um elevado número de hospitalizações, altas taxas de mortalidade, morbidade e redução da qualidade de vida.

“As doenças que afetam os sistemas cardíaco, renal e metabólicos são distúrbios interconectados que atingem mais de um bilhão de pessoas e são uma das principais causas de morte em todo o mundo”, ressalta Fernanda Pimentel, diretora médica da Eli Lilly no Brasil. “Devido a interdependência desses sistemas, o comprometimento de um pode levar a outras afecções. Com esta aprovação, os pacientes que possuem essa condição podem se beneficiar, já que é possível reestabelecer o equilíbrio entre estes sistemas e reduzir o risco de complicações graves”, completa.