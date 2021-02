Antiviral mostra-se promissor contra o coronavírus

Um antiviral experimental mostrou-se eficaz na prevenção e tratamento da COVID-19 em testes realizados em laboratório. De acordo com estudo publicado nesta terça-feira, 9, na revista científica Nature, o medicamento EIDD-2801 interrompe a replicação do novo coronavírus e previne a entrada do vírus em células humanas.

Pesquisadores da Universidade da Carolina do Sul, em Chapel Hill, nos Estados Unidos, testaram o medicamento, administrado via oral, em roedores geneticamente modificados para apresentar tecido pulmonar humano, incluindo as células humanas primariamente infectadas pelo novo coronavírus. Os animais foram infectados com o Sars-CoV-2 e receberam o medicamento em um período de 24h ou 48h após a exposição ao vírus. O medicamento continuou sendo administrado a cada 12 horas.

“Descobrimos que o EIDD-2801 teve um efeito notável na replicação viral após apenas dois dias de tratamento – uma dramática redução de mais de 25.000 vezes no número de partículas virais no tecido pulmonar quando iniciado 24h após a exposição ao vírus”, disse J. Victor Garcia, professor de medicina e diretor do Centro Internacional para Avanço da Ciência Translacional, e um dos autores do estudo. Ainda segundo ele, o nível de virus foi reduzido em 96% quando o tratamento começou 48h pós-exposição.

LEIA TAMBÉM: Remédios contra Covid-19: o que funciona e o que é melhor deixar para lá

Em seguida, os pesquisadores avaliaram o potencial do composto na prevenção da doença. Para isso, eles deram uma dose do EIDD-2801 aos roedores geneticamente modificados 12 horas antes da exposição ao novo coronavírus. O medicamento continuou a ser administrado a cada 12 horas.

Os resultados mostraram que o medicamento tem alto poder de prevenção ao reduzir drasticamente a replicação do vírus. De acordo com os pesquisadores, o tratamento reduziu em mais de 100.000 vezes o nível de coronavírus presente no tecido pulmonar.

Outros estudos, também em laboratório, mostraram que o composto também age contra outros coronavírus, como o causador da Sars e Mers. “Em geral, esses resultados indicam que o EIDD-2801 pode não ser eficaz apenas na prevenção e tratamento da Covid-19, ele também poderá se mostrar altamente efetivo contra surtos de futuros coronavírus”, disse Ralph Baric, the professor de epidemiologia na Universidade da Carolina do Sul e um dos autores do estudo.

Vale ressaltar que estes estudos foram feitos em modelos animais, em laboratório. Já estão em andamento testes fase 2 e 3 em humanos, que buscam atestar a segurança e eficácia do medicamento.