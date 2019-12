Angústia: como lidar com essa sensação tão comum no fim de ano

Algumas pessoas podem sofrer de depressão sazonal, condição que afeta a pessoa durante as mudanças de estações. Especialistas indicam que para esses pacientes, uma caminhada sob a luz do sol pode fazer muito bem. Aliás, se expor por pelo menos 30 minutos diários à luz do sol faz bem para todo mundo, não é mesmo?

Publicidade

11. Tenha outros planos

Não foque todas as suas atividades em prol das festas de final de ano. Tenha planos não relacionados às comemorações, faça algo por você. Sai com seus amigos, vá ao cinema ou ao parque sem pensar que o ano está acabando.

12. Concentre-se no que realmente importa

Um dos problemas mais comuns do final de ano é o endividamento. Mesmo sem caber no orçamento, muitas pessoas compram presentes para todo mundo. Isso é problemático para o seu psicológico e o seu financeiro.

Não tenha medo de dizer “não” para um presente para aquela prima que você vê só uma vez por ano. Os amigos e familiares mais próximos podem sim receber presentes que você mesmo fez. Ou você pode apenas se concentrar na companhia deles e aproveitar cada segundo das comemorações para compartilhar ao lado deles. Considere resgatar os jogos de tabuleiros e brincadeiras bobas da infância. Tudo isso vai criar lembranças muito mais divertidas e duradouras do que o presente.

13. Controle a boca

Comidas deliciosas. Bebidas para todos os gostos. O que não falta nas festas de final de ano são delícias para se empaturrar. Por isso é importante manter o controle sobre a boca. Não adianta nada comer e repetir tudo que está na mesa se depois você vai se arrepender e se sentir culpado por exagerar.

Publicidade

O mesmo vale para a bebida. O álcool pode intensificar suas emoções e deixá-lo se sentindo pior quando seu efeito desaparecer.

14. Não assuma compromissos

Se você realmente sentir que não vai ficar bem durante as reuniões de família, simplesmente não vá. Se for importante para você celebrar de alguma forma, pense em maneiras de ajudar alguém – existem muitos programas de voluntariado criados especialmente para essa época do ano. Você ainda pode viajar e conhecer um lugar novo.