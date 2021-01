Amazon comercializa teste caseiro de saliva para Covid-19

A Amazon dos Estados Unidos passou a vender na terça-feira 5 o primeiro teste caseiro de saliva para diagnóstico da Covid-19 aprovado pela FDA, agência que regula medicamentos nos Estados Unidos. Produzido DxTerity, empresa de genômica com sede em Los Angeles, o exame não invasivo é indicado para casos sintomáticos e assintomáticos da doença. Em apenas 24h desde seu lançamento, o produto já está esgotado.

O exame funciona da seguinte forma: o paciente cospe em um tubo vazio e, em seguida, envia o material coletado para um laboratório de Los Angeles, que realiza o exame. O custo da remessa do material já está incluído no valor de 110 dólares (cerca de 586 reais) do kit.

Antes de realizar o teste, o consumidor deve se registrar no site da DxTerity. Isso irá garantir que a amostra seja devidamente identificada e rastreada. O resultado fica pronto entre 24 e 72 horas após a chegada da amostra ao laboratório e é enviado diretamente ao paciente.

Como no PCR tradicional, cuja amostra é coletada pelo swab, o teste funciona detectando a presença de material genético viral e diagnostica casos ativos da doença. Ele não confirma a imunidade nem detecta anticorpos.