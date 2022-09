Alimento simples ajuda a proteger o coração e envelhecer melhor

Em um estudo de longo prazo, feito pelo Coronary Artery Risk Development in Young Adults Study (CARDIA) e apoiado pelo National Heart, Lung, and Blood Institute of the National Institutes of Health, nos EUA, pesquisadores revisaram 20 anos de histórico de dieta e 30 anos de medidas físicas e clínicas para concluir que as pessoas que comeram nozes no início da vida mostraram maior probabilidade de serem mais ativos fisicamente, ter uma dieta de maior qualidade e menores riscos de doença cardíaca à medida que envelheciam, até a idade adulta média.

O levantamento é um dos mais longos a sugerir que as nozes podem ser uma escolha alimentar fácil e acessível para melhorar uma variedade de fatores de risco de doenças cardíacas quando ingeridas na idade adulta jovem ou intermediária. Uma possível explicação para os resultados pode ser pela combinação única de nutrientes encontrados nas nozes e seus efeitos na saúde, citada em um estudo recente de pesquisadores da Universidade de Minnesota, publicado na Nutrition, Metabolism, & Cardiovascular Diseases.

As nozes são a única noz de árvore que é uma excelente fonte de ácido alfa-linolênico ômega-3. De acordo com a pesquisa, pode desempenhar um papel na saúde do coração, do cérebro e no envelhecimento saudável. Além disso, apenas uma porção de nozes, ou cerca de um punhado, contém uma variedade de outros nutrientes importantes para apoiar a saúde geral, incluindo proteínas, fibras e uma boa fonte de magnésio, além de também oferecer uma variedade de antioxidantes, incluindo polifenóis.