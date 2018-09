A comida aquecida no microondas perde nutrientes?

Esquentar comida – ou mesmo aderir a receitas de microondas – faz parte da rotina de muitas pessoas, seja por conveniência ou por falta de tempo. Mas existe a crença de que usar o microondas pode eliminar muitos nutrientes do alimento. Isso é parcialmente verdade. De acordo com especialistas, qualquer método de cozimento resulta em perdas de nutrientes, portanto, cozinhar da forma tradicional também gera esse resultado. Por causa disso, muitas pessoas aderem a dieta crudívora, que consiste em ingerir apenas alimentos crus ou que tenham sido cozidos a menos de 46°C.

E essa é, de fato, uma das questões mais importante em relação à redução de nutrientes: a temperatura do cozimento – quanto mais calor, maior é a perda. Outros pontos que devem ser considerado são o tempo de cozimento – quanto mais tempo o alimento é cozido, mais ele perde nutrientes – e a quantidade de líquido usado para cozinhar – parte dos nutrientes perdidos ficam na água, assim, quanto menos água, menos nutrientes perdidos. “O aquecimento típico de microondas resulta em perda mínima de nutrientes valiosos nos alimentos”, revelou Scott A. Rankin, da Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, à CNN.

Por quê?

Menos líquido, menos calor

O aquecimento de alimentos no forno microondas é efeito da interação entre as ondas emitidas pelo eletrodoméstico e as moléculas de água presentes nos alimentos; essas moléculas absorvem a onda e geram calor. Como cozinhar no microondas requer pouco ou nenhum líquido, isso permite a temperatura aumente de forma mais uniforme.

“Assim, o ponto em que todas as partículas do alimento atingiram a temperatura desejada é conseguido com pouco dano”, garante Rankin. Ainda existe a vantagem da economia de tempo já que esquentar ou cozinhar alimentos no microondas é mais rápido. Essa rapidez influencia positivamente nas variáveis de tempo e temperatura, importantes para a retenção de nutrientes.

Já no forno convencional, o ar quente penetra nos alimentos a partir do exterior; por causa disso, a parte externa pode ser excessivamente exposta ao calor, aumentando o potencial de perda nutricional. A menos, é claro, que a comida seja cozida com menos água e pelo mínimo de tempo possível para não ficar dura demais.

Perda de umidade

Apesar de ser uma vantagem para o time do microondas, menor quantidade de água também resulta em maior perda de umidade, que, muitas vezes, deixa o alimento ressecado ou borrachudo. Felizmente, é possível contornar esse problema. “Você pode colocar recipiente com água embaixo da bandeja de comida. No caso do cozimento de legumes, por exemplo, pode-se colocá-los em um pote com pouca água e cobrir com filme plástico, deixando um canto aberto para permitir a saída do ar”, orientou Whitney Linsenmeyer, porta-voz da Academia de Nutrição e Dietética, à CNN.

Sempre menos

Seja no forno convencional ou microondas, tente sempre diminuir o tempo de cozimento sem prejudicar a textura do alimento. Também reduza a quantidade de água (não é necessário um litro de água para cozinhar duas batatas inglesas pequenas) e utilize o líquido restante em receitas de caldo de legumes já que boa parte dos nutrientes perdidos foram transferidos para a água.