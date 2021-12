88% dos brasileiros apoiam exigência de vacinação contra Covid no trabalho

A exigência de vacinação completa no ambiente de trabalho é aprovada por 88% dos brasileiros, segundo uma pesquisa com 33 países realizada pela Ipsos para o Fórum Econômico Mundial. O índice está acima da média mundial, que foi de 78%. A China lidera com 97% de aprovação.

Para os profissionais do país, as empresas deveriam adotar testes frequentes para não vacinados (80%) e 89% concordam com o uso de máscaras em áreas comuns e na presença de outras pessoas. O levantamento ouviu 14.401 profissionais, dos quais 1 mil eram brasileiros entre os dias 22 de outubro e 5 de novembro. A margem de erro é de 3,5% para mais ou para menos.

No quesito tomar vacina para manter o emprego, 66% afirmaram aceitar o imunizante, abaixo da média global, que foi de 68%. Sobre os testes, 21% concordariam se submeter à testagem, mas 5% buscariam formas de recusar as duas condições. Outros 4% afirmaram que pediriam demissão e 5% não souberam responder.

O país ficou na quinta posição entre os que se sentiriam desconfortáveis por trabalhar em um local que não exige imunização contra a Covid-19 e o uso de máscaras. Isso foi demonstrado por 75% dos entrevistados. No ranking, estão: China (88%), Colômbia (80%), Chile (79%) e Austrália (76%).

Mesmo sem apoiar este cenário, 49% afirmaram que trabalhariam presencialmente nesta situação, 18% escolheriam trabalhar em casa, mas 8% pediriam demissão.

Abaixo, os números da vacinação no Brasil: