165,5 milhões de brasileiros completaram o esquema inicial contra Covid-19

O Ministério da Saúde, as secretarias estaduais de saúde e o site Coronavírus Brasil divulgaram o último balanço da campanha de vacinação contra a Covid-19 no país. Até o momento, 437.727.579 doses dos imunizantes disponíveis foram aplicadas.

Desse total, o boletim epidemiológico informa que 178.358.603 cidadãos estão vacinados com a primeira dose, 160.334.326, com a segunda e 5.259.828, com a dose única da Janssen. Assim, 165.594.154 pessoas completaram o esquema inicial com duas doses ou dose única.

A dose de reforço, indicada para a população adulta, tem registrado baixa procura nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do país. Foram aplicadas 93.774.822 doses. São Paulo é o único estado com mais da metade da população com a dose adicional (61%). Metade da população elegível tomou o reforço no Piauí (50,2%) e no Paraná (50%). Os estados do Rio Grande do Sul (48,3%), Minas Gerais (48,2%), Ceará (47,9%) e Paraíba (47,6%) se aproximam do índice.

Os estados que possuem o maior porcentual com o ciclo vacinal completo, com duas doses, são: São Paulo (85,5%), Minas Gerais (76,7%), Rio de Janeiro (82,5%), Bahia (69,9%) e Paraná (79,3%). Tocantins (60,4%), Acre (58,5%), Roraima (53,2%) e Amapá (51,3%) apresentam o menor índice de habitantes vacinados com duas doses.

Para elucidar como está o estágio de vacinação em cada um dos 26 estados e no Distrito Federal, VEJA produziu um levantamento que demonstra o número de doses disponíveis para cada localidade de acordo com o Plano Nacional de Imunização, o número de vacinados e a porcentagem de imunizados em relação à população de cada estado. Os dados das tabelas são atualizados diariamente. O porcentual de vacinados se refere à população total.

Abaixo, os números da vacinação no Brasil:

