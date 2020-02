Veja Essa: João Doria, Rodrigo Maia e Petra Costa

“O centro democrático deve caminhar junto.”

JOÃO DORIA, governador tucano de São Paulo, ao aventar uma possível dobradinha com o apresentador Luciano Huck, sempre de olho na corrida presidencial de 2022

“O Congresso está ocupando um lugar que é seu por direito.”

RODRIGO MAIA, presidente da Câmara dos Deputados (DEM-RJ), defendendo o protagonismo do Poder Legislativo — e por tabela o seu (veja a reportagem)

“Eu vejo que as mulheres muitas vezes denunciam os assédios, é verdade, e é bom que o façam. Mas às vezes vejo que se enfurecem com aquelas pessoas feias.”

LENÍN MORENO, presidente do Equador, desfiando sua teoria de que as mulheres denunciam o assédio quando o algoz é “feio”. Ele ainda se compadeceu da condição masculina: “Estamos constantemente sujeitos a acusações de assédio”

“É uma questão de preservação nacional.”

DOMNA MICHAILIDOU, vice-ministra do Trabalho e Assuntos Sociais da Grécia, responsável pelo projeto que oferece um bônus de 2 000 euros por bebê nascido no país. A população acima dos 65 anos aumenta ali, como no restante da Europa

“A Noruega doou 1 bilhão de dólares para que o Brasil conservasse a floresta, mas os países falham. Nem acenar com dinheiro está adiantando.”

WILLIAM MOOMAW, vencedor do Prêmio Nobel da Paz por seus estudos do clima, criticando a política ambiental do Brasil na Amazônia. Como se sabe, o fundo que concentra doações norueguesas e alemãs está paralisado desde que os conselhos que geriam os recursos foram extintos pelo atual governo

“Não quero inspetores do Michelin aqui.”

MARC VEYRAT, chef francês, ao inaugurar o La Fontaine Gaillon, em Paris. Em 2019, ele pôs o venerado guia gastronômico na Justiça depois de seu restaurante nos Alpes perder uma das três estrelas. Foi derrotado

“É uma menina querendo dizer para a mamãe dela que ela fez tudo direitinho, que ela está ali cumprindo as ordens de mamãe.”

PEDRO BIAL, apresentador, sobre a cineasta Petra Costa, diretora do documentário Democracia em Vertigem, que concorre ao Oscar. Para ele, “é uma ficção alucinante”

“Os cães ladram, é sinal que…”

PETRA COSTA, diretora, cutucando no Twitter os críticos de seu documentário

“Ei, Inglaterra, ouvi dizer que você acabou de se tornar solteira. Bem-vinda ao clube.”

BRAD PITT, fazendo piada com o Brexit e consigo mesmo em discurso de agradecimento pelo prêmio de melhor ator coadjuvante por Era Uma Vez em… Hollywood, no Bafta, o Oscar britânico, lido pela colega de elenco Margot Robbie

“Era uma válvula de escape para mim. Parei porque eu estava morrendo.”

JUSTIN BIEBER, cantor de 25 anos, contando que consumiu maconha pela primeira vez aos 13 e chegou a um ponto em que os seguranças checavam seu pulso toda noite para saber se estava vivo. Diz que largou as drogas

“PoXX, também não sei.”

BONINHO, diretor do BBB 2020, ao lhe perguntarem no Twitter em qual “esgoto” foram achados os rapazes aprendizes de trogloditas que estão dando o que falar no programa (veja a reportagem)

“Eu posso trabalhar para que a vida dos meus filhos seja a melhor possível, mas aquela vida não é minha.”

TAÍS ARAÚJO, atriz e mãe de um casal, argumentando que o maior desafio da maternidade é não ter controle sobre o futuro dos filhos

“Achei muito indelicado da sua parte.”

CAROLINA FERRAZ, atriz, em mensagem a Regina Duarte, depois de a nova secretária da Cultura do governo Bolsonaro publicar no Instagram fotos de vários artistas — incluindo a de Carolina — que, segundo ela, a teriam apoiado na decisão de aceitar o cargo. Outros colegas também reclamaram, e Regina deletou o post

“Ruim não é.”

ALESSANDRA NEGRINI, atriz de 49 anos, comentando a não tão dura assim imagem de sex symbol

Publicado em VEJA de 12 de fevereiro de 2020, edição nº 2673