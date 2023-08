Veja Essa: Barack Obama, Mark Zuckerberg e Marina Ruy Barbosa

“Faço amor com homens diariamente, na imaginação.”

BARACK OBAMA, em carta de 1982, revelada na semana passada, para uma ex-namorada. Ele tinha 21 anos

“Quando pessoas más têm problemas, elas fazem coisas ruins.”

JOE BIDEN, presidente dos Estados Unidos, ao tratar da economia da China e de seus dirigentes

“Não pode tirar prestígio de um vice-presidente da República competente e eficiente.”

RENATO CASAGRANDE, governador do Espírito Santo pelo PSB, ao comentar uma possível saída de Geraldo Alckmin, também do PSB, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços

“Por melhor que seja o governo de Gustavo Petro, você, Lula, pode fazer a diferença. Afinal de contas, 60% da Amazônia está no Brasil, que é um país tão importante. Você poderia levar a sua liderança tão necessária para a Assembleia Geral da ONU, em Nova York.”

MARK RUFFALO, ator e ativista, ao criticar os parcos resultados da Cúpula da Amazônia

“Foi um passo a mais em uma trajetória para transformar a região com um modelo que combina desenvolvimento sustentável e preservação ambiental.”

LULA, nas redes sociais da Presidência, em resposta a Ruffalo

“Elon não está falando sério e é hora de seguir em frente. Eu ofereci um encontro de verdade.”

MARK ZUCKERBERG, o criador do Facebook, ao criticar Elon Musk, a quem desafiou para uma luta de MMA. Difícil saber qual dos dois, nesse embate, soa mais ridículo

Continua após a publicidade

“Zuck é um frango.”

ELON MUSK, na réplica

“Entrei no buraco da solidão dela.”

ISIS VALVERDE, que interpreta no cinema Ângela Diniz — a empresária mineira assassinada por Doca Street em 1976

“Não vou falar ‘não pode’ e esperar que eles tenham problemas.”

MARCELO D2, cantor, informando como se comporta em relação ao uso de maconha pelos cinco filhos

“Às vezes, o tom é muito alto, e eu, que fiz 81 agora, preciso pedir ajuda aqui.”

CAETANO VELOSO, em show no Rio de Janeiro dedicado ao mítico álbum Transa, de 1972

“Amo as mocinhas, mas não queria fazer mais uma delas.”

MARINA RUY BARBOSA, uma das protagonistas da nova novela das 7 da Globo, Fuzuê. Ela interpreta a empresaria Preciosa, uma vilã

Publicado em VEJA de 18 de agosto de 2023, edição nº 2855