Veja Essa: Papa Francisco, Volodymyr Zelensky e Iza

“Elas saíram chorando, dizendo que eu havia dado a mão a elas, um beijo… Como se eu tivesse feito algo excepcional com elas. Mas são filhas de Deus! Ele gosta de vocês assim.”

PAPA FRANCISCO, ao relatar encontro com mulheres trans, em entrevista concedida antes de sua recente viagem para Portugal

“Falta firmeza do Planalto contra invasões do MST.”

EDUARDO RIEDEL, do PSDB, governador de Mato Grosso do Sul

“Você elegeria Boulos síndico de seu prédio?”

CIRO NOGUEIRA, senador pelo PP do Piauí, ao criticar a candidatura do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) à prefeitura de São Paulo, em 2024, com apoio do PT, que não apresentará candidato próprio

“Honestamente, achei que ele tinha uma compreensão mais ampla do mundo.”

VOLODYMYR ZELENSKY, presidente da Ucrânia, a respeito das posições de Lula em relação aos ataques da Rússia

“É sempre triste sair.”

MEGAN RAPINOE, veterana atacante da seleção dos Estados Unidos, depois da eliminação na Copa do Mundo. Rapinoe – assim como Marta – anunciou a aposentadoria.

“A inteligência artificial é crucial para o ambiente de desenvolvimento.”

GLAUCO ARBIX, professor do departamento de sociologia da USP

“Sinto em dizer que eu cancelei o teu cartão.”

IZA, cantora, ao lançar na redes sociais seu mais recente álbum, AFRODHIT, com indiretas — ou diretas — para o ex-marido, o produtor musical Sérgio Santos

“A luta Zuck x Musk será transmitida ao vivo no X.”

ELON MUSK, no ex-Twitter, agora X, ao promover o tão anunciado combate de MMA contra Mark Zuckerberg

“Não tem e não vai ter despejo.”

CAFU, o capitão do Penta, em 2002, depois de o Tribunal de Justiça de São Paulo ter anunciado o leilão da casa onde mora, em Alphaville, bairro nobre da cidade de Barueri, em São Paulo. O ex-jogador atravessa dificuldades financeiras

“Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar.”

ALCIONE, a bordo de um voo atrasado da Latam que ia de São Paulo para o Rio de Janeiro – foi o modo como ela arrumou de entreter os passageiros incomodados

“O pior cliente é aquele que não reclama e não volta.”

PEDRO DE ARTAGÃO, chef de cozinha carioca

Publicado em VEJA de 11 de agosto de 2023, edição nº 2854