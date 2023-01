Veja Essa: Michelle Obama, Armínio Fraga e Leandro Karnal

“As pessoas pensam que estou sendo ruim ao dizer isso, mas houve dez anos nos quais eu não suportava o meu marido. E adivinha quando isso aconteceu? Quando as crianças eram pequenas.”

MICHELLE OBAMA, ex-primeira-dama dos Estados Unidos

“Mesmo que não se ajoelhe no milho e faça um mea-culpa — dificilmente um político faz esse tipo de coisa —, seria bom que se mostrasse através da prática que as lições foram apreendidas.”

ARMINIO FRAGA, ex-presidente do Banco Central, ao lembrar que, depois do tempo de Antonio Palocci como ministro da Fazenda de Lula 1, entre 2003 e 2006, o PT se perdeu na condução da economia

“Desejo descansar, mas não posso parar de trabalhar.”

RAONI METUKTIRE, cacique caiapó de 93 anos, conhecido internacionalmente por sua defesa da Amazônia e que subiu a rampa com o presidente Lula

“Sou apenas um cantor. Mas não posso deixar de dizer: viva a democracia.”

CHICO BUARQUE, ao iniciar o show de domingo, 8 de janeiro, dia dos ataques terroristas em Brasília (leia a reportagem a partir da pág. 22)

“Se eu precisar, um dia, casar de novo, lembre-me de obter seu conselho antes. Minha meta é ter uma vida como a sua.”

LEANDRO KARNAL, o filósofo pop, ao ironizar o comentário de um internauta a respeito da diferença de idade de 32 anos para seu marido, o cantor Vitor Fadul, de 27. Karnal assumiu recentemente seu relacionamento com o parceiro

“Que eu saiba, sou a única pessoa que ganhou o Prêmio Nobel a ir a uma cerimônia de premiação com uma companheira do mesmo sexo.”

CAROLYN BERTOZZI, cientista americana, Nobel de Química em 2022

“O ano de 2023 começou para mim com ódio e ciberbullying e, infelizmente, essa é a triste imagem do que o mundo se tornou. Nada do que foi dito ou escrito é verdade.”

STEPHANIE ROSE BERTRAM, modelo belga de 28 anos, ao negar os rumores de que teria um caso com o atacante francês Kylian Mbappé

“A camisa da seleção brasileira é um símbolo da alegria do nosso povo. É para torcer, vibrar e amar o país. A CBF é uma entidade apartidária e democrática. Estimulamos que a camisa seja usada para unir, e não para separar os brasileiros.”

COMUNICADO DA CBF, depois do evento golpista na Praça dos Três Poderes

“Ficaria surpreso se Zidane fosse para a seleção brasileira, mas ele faz o que quiser, não é da minha conta. Se ele tivesse me procurado para treinar a França, não teria atendido o telefone.”

NOËL LE GRAET, presidente da Federação Francesa de Futebol. Severamente criticado, ele depois pediria desculpas pela frase. Na quarta-feira 11, ele foi afastado do cargo após acusações de assédio sexual

“Sinto-me incrivelmente feliz por ter realizado meu sonho de praticar o esporte que amo. Ele realmente me deu alguns dos melhores momentos da minha vida.”

GARETH BALE, atacante do País de Gales, de 33 anos, ao anunciar o fim de sua carreira como jogador de futebol

“Odeio aquelas pessoas.”

IGGY POP, roqueiro, ao desdenhar os convites para participar da premiação do Grammy, a mais celebrada láurea musical do mundo

Publicado em VEJA de 18 de janeiro de 2023, edição nº 2824