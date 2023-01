Veja Essa: Eduardo Leite, príncipe Harry e Mia Mamede

“Isso não foi um assunto de campanha. Quando tentaram fazer disso um assunto, houve repúdio da população e o que importa é o sentimento que a gente carrega dentro de cada um de nós. E o meu é de muito amor pelo Thalis e pelo povo do Rio Grande do Sul.”

EDUARDO LEITE, governador gaúcho, no discurso de posse, ao agradecer — emocionado — ao companheiro. Thalis depois comentaria nas redes sociais: “Obrigado por tanta coragem”

“Não quero atrapalhar a festa, mas, em algum momento, vocês ouviram Lula falar em combater a corrupção nos seus discursos de ontem?”

SERGIO MORO, eleito senador pelo União Brasil, alfinetando o presidente empossado

“Que covarde. Tirando o corpo fora, mas nada surpreendente. Lembro do pessoal da sua laia nos ironizando, zoando quando alertávamos para a volta do PT. Está aí. Parabéns por ficar em cima do muro, espero que agora esteja enxergando mais longe.”

EDUARDO BOLSONARO, ao criticar uma postagem nas redes sociais do “influenciador digital” Monark, que responsabilizou o ex-presidente Jair Bolsonaro pela volta de Lula ao Planalto

“Faz o L, mano. Vocês foram tão bem que o Lula é presidente. Querem ter poder, mas não querem a responsabilidade. Aí é fácil…”

MONARK, ao responder o fogo amigo

“Dona Marisa Letícia! A senhora merecia estar aqui para presenciar esse momento, seu marido e seus filhos deram a volta por cima, com certeza graças a seu apoio! A senhora faz uma falta danada e sempre será lembrada. Viva Dona Marisa!”

LUIS CLAUDIO, filho de Lula e Marisa, logo depois da posse, no Twitter

“Eu gostaria de ter meu pai de volta, eu gostaria de ter meu irmão de volta.”

PRÍNCIPE HARRY, que ao lado da mulher, Meghan Markle, renunciou às funções reais, em 2020

Continua após a publicidade

“Não existem motivos para o rompimento.”

MARIO VARGAS LLOSA, de 86 anos, prêmio Nobel de Literatura, ao comentar a recente separação da filipina Isabel Preysler, de 71 anos, com quem vivia havia oito

“Acordei com saúde, empregada e brilhando.”

LUANA PIOVANI, ao amanhecer de 2023. Ela mora em Portugal, onde grava cenas de uma novela — interrompidas pelas frequentes diatribes com o ex-marido Pedro Scooby

“Foi estranho, nunca fico doente e, quando fico, não costumo ficar mal. Tive dores no corpo. Senti como se tivesse sido atropelada por um carro.”

JENNA ORTEGA, a Wandinha da série da Netflix, ao revelar que gravou cenas com resultado positivo para Covid-19

“Uma miss, hoje, é outra mulher, extremamente atualizada, inteligente, profissional. É óbvio que ainda tem estigmas, mas são poucos, e eu tenho o maior prazer de mudar a visão das pessoas, não só por mim, mas por todas as misses que virão depois.”

MIA MAMEDE, a Miss Brasil 2022, que no próximo dia 14 concorrerá ao título de Miss Universo, nos Estados Unidos

“Os racistas seguem indo aos estádios e assistindo ao maior clube do mundo de perto, e a LaLiga segue sem fazer nada. Seguirei de cabeça erguida e comemorando. No final a culpa é MINHA.”

VINICIUS JR., atacante do Real Madrid, que foi novamente vítima de ataques e xingamentos racistas, em Valladolid, na Espanha

Publicado em VEJA de 11 de janeiro de 2023, edição nº 2823