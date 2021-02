Veja Essa: Biden, Bolsonaro e Gabeira

“Cansei de falar de Donald Trump. Não quero mais.”

JOE BIDEN, presidente americano, mudando de assunto em uma conversa com populares transmitida pela TV (veja a reportagem na pág. 50)

“O certo é tirar de circulação.”

JAIR BOLSONARO, presidente, que, entre uma aglomeração e outra no Carnaval em Santa Catarina, voltou a atacar a imprensa

“O processo de redemocratização em que me envolvi deu na ascensão da direita radical.”

FERNANDO GABEIRA, jornalista que já foi guerrilheiro, ativista do meio ambiente e deputado, refletindo sobre as voltas que o mundo dá

“Acordei hoje de coração partido, porém em paz. Coração partido ao ver que, no momento que o Rio de Janeiro mais precisa de mim(…), me pego de mãos atadas.”

WILSON WITZEL, governador afastado do Rio, em nota postada no dia que se tornou réu em esquema de corrupção e lavagem de dinheiro

“Vai seguir o padrão de tentar fazer média com o piçóu e afins e malandramente tapar o sol com a peneira?”

CARLOS BOLSONARO, vereador e filho do meio, duvidando da presença do prefeito carioca Eduardo Paes na inauguração de obras com verbas federais

“Ué, manda não esquecer de me convidar que eu vou. Já fiz o favor de libertar vocês e o Rio do Crivella.”

PAES, provocando de volta no RSVP

“Precisamos nos questionar sobre a necessidade de manter esta coisa anacrônica.”

KINGSTON REIF, especialista em armas nucleares, sobre a notícia de que o ex-vice-presidente Mike Pence por pouco não se encontrou com a turba que invadiu o Congresso portando a maleta com os códigos para um ataque atômico

“A gente acabou se distanciando de nossos instintos naturais. A sociedade ficou tão editada que o peito virou apenas uma coisa sensual.”

FERNANDA MACHADO, ex-atriz radicada na Califórnia, que foi criticada e parou de postar fotos amamentando o filho de 3 anos

“Não foi assim: ah, amorzinho, que legal. Não. Todo tipo de diálogo foi feito. Chateações. O que nos fortaleceu foi essa consciência, entender o momento, que vai passar.”

IVETE SANGALO, cantora, confessando que foi dureza passar meses fechada em casa com a família

“Sdds acordar às 4h fritar 3 ovos beber 2 cachaça mergulhar em 1 kg de purpurina subir em 45 árvores e afins, fazer 30 amizades aleatórias, andar/dançar/pular/correr 73km suada suja e muito feliz.”

BRUNA LINZMEYER, atriz e foliona desde criancinha, em desabafo no Instagram sobre a ausência de blocos neste ano sem Carnaval

“As pessoas gostam de ver as imperfeições humanas.”

HIAM ABBASS, atriz que faz o papel da madrasta na série Succession, sobre uma família altamente disfuncional

“Fiquei com um cansaço que não passa e certa confusão mental.”

GWYNETH PALTROW, atriz, sobre as sequelas da Covid-19, que teve logo no início da pandemia

Publicado em VEJA de 24 de fevereiro de 2021, edição nº 2726