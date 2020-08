Veja Essa: Papa Francisco, Milton Ribeiro e Mourão

“Seria triste se a prioridade da vacina da Covid-19 fosse dada aos mais ricos.”

PAPA FRANCISCO, lembrando que a pandemia contribuiu para aprofundar ainda mais as desigualdades sociais

“Eu teria alguma dificuldade em mandar um filho para a escola no meio de uma pandemia.”

MILTON RIBEIRO, ministro da Educação, entrando na polêmica sobre a volta das aulas presenciais

“Ele vai aprender, em cada socavão que tiver de passar, que a Amazônia não é uma planície, e aí entenderá melhor como funcionam as coisas nesta imensa região.”

HAMILTON MOURÃO, vice-presidente, rebatendo críticas ao governo proferidas pelo ator Leonardo DiCaprio com um convite para que o acompanhe em uma visita à floresta

“Não volto para o setor público nos próximos anos. Já fiz muito.”

ROBERTO AZEVÊDO, diplomata brasileiro que renunciou ao comando da Organização Mundial do Comércio e está assumindo o cargo de vice-presidente da PepsiCo

“#FreeFortnite.”

EPIC, dona do popularíssimo game Fortnite, em campanha contra a remoção do produto das lojas da Apple e do Google por quebra de contrato. A empresa está vendendo o jogo diretamente em seu site, sem pagar os 30% de comissão aos dois gigantes

“Querem nos impor uma investigação analógica, quando os criminosos já estão na era digital.”

EDUARDO GUSSEM, procurador-geral da Justiça do Rio de Janeiro, recriminando o Google, que resiste a fornecer dados relacionados ao caso Marielle Franco

“Por tudo o que vi até agora, parece uma medição correta.”

RANDY CERVENY, chefe do serviço de extremos climáticos da Organização Meteorológica Mundial, dando seu aval à temperatura de 54 graus registrada no Parque Nacional do Vale da Morte, nos Estados Unidos, a mais alta já apontada por aparelhos confiáveis no planeta

“Quando tinha uns 11 anos, achava a Minnie supersexy.”

MILEY CYRUS, cantora, que diz ter se sentido atraída por meninas muito antes de vir a se interessar por meninos

“A Lisa me disse que não era um elogio. Achei uma certa falta de respeito.”

MARGE SIMPSON, a mãe de Bart na animação Os Simpsons, em videopiada sobre a assessora de Donald Trump que, ao criticar o discurso de Kamala Harris, disse que a candidata a vice democrata “fala igual à Marge Simpson”

“Pensei: se eu contar para alguém, vai chegar nela. Tenho de aguentar firme. Posso morrer sozinha que ninguém vai saber.”

MAITÊ PROENÇA, atriz, revelando com algum drama que teve sintomas de Covid-19 logo no início da pandemia, mas escondeu para não preocupar a filha, Maria, que estava grávida

“Parecia que eu tinha matado alguém.”

PRETA GIL, cantora, lembrando as críticas que recebeu por aparecer nua na capa do primeiro álbum, em 2003

“Clareou como funciona o país.”

ANITTA, cantora recém-convertida aos debates sobre política e feliz com o que aprendeu

“A mulher se conhecer passa pelo vibrador, passa por falar disso.”

ANGÉLICA, apresentadora, dando dicas sobre seu processo de autoconhecimento

Publicado em VEJA de 26 de agosto de 2020, edição nº 2701