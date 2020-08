Veja Essa: Álvaro Uribe, João Otávio de Noronha e Erundina

“A privação da liberdade me causa profunda tristeza por minha esposa, por minha família e pelos colombianos que ainda acreditam que fiz algo bom pela pátria.”

ÁLVARO URIBE, senador e político mais influente da Colômbia, após a surpreendente ordem de prisão preventiva domiciliar emitida pela Suprema Corte, que julga acusação contra ele de suborno e manipulação de testemunhas

“Os analfabetos jornalistas, que mal sabem versar uma palavra de direito, criticam decisões cujos fundamentos não leram.”

JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, presidente do STJ, em diatribe contra a imprensa. A decisão em questão é a de haver concedido prisão domiciliar a Fabrício “Rachadinha” Queiroz e negado a outras dezenas de casos semelhantes

“Sou nordestina, mulher, de esquerda, solteira. Só faltava eu ser negra. E agora tenho mais um preconceito: a idade.”

LUIZA ERUNDINA, 85 anos, deputada (PSOL-SP) e candidata a vice-prefeita de São Paulo, comentando a alta dose de discriminação que sofreu ao longo da vida

“Minha renúncia se deve a desavenças sobre certo conteúdo editorial publicado nos canais de notícias da empresa e certas decisões estratégicas.”

JAMES MURDOCH, herdeiro da poderosa News Corporation, dona de mídias conservadoras como a Fox News e o Wall Street Journal, explicando em comunicado sua saída da empresa — sem mencionar, no entanto, certo ciúme do irmão Lachlam, que comanda o grupo

“A matéria política é efêmera. Parece aqueles aviõezinhos que desenham e escrevem com fumaça no céu. Você está nas nuvens (…), escrevendo palavras que, momentos depois, perdem a

forma e desaparecem para sempre.”

GAY TALESE, escritor e jornalista, criador de um estilo — o Novo Jornalismo, mais coloquial e pessoal — que fez escola

“Alienígenas construíram as pirâmides. Óbvio.”

ELON MUSK, empresário obviamente chegado a declarações de impacto

“Felizmente, achamos as partes quebradas, o que ajuda a restauração.”

MOIRA MASCOTTO, diretora do Museu Antonio Canova, na Itália, onde um turista arrancou os dedos dos pés de uma escultura do século XIX ao tentar deitar no colo dela para tirar uma selfie

“Fui ao encontro da noiva. Só de sandália e tiara. O padre continuou a missa. Quando cheguei perto da noiva, ela começou a gritar.”

ADRIANE GALISTEU, apresentadora, lembrando o constrangimento que passou quando, ao posar nua na Grécia para a Playboy, entendeu mal as instruções do fotógrafo e acabou no centro de um casamento ao ar livre

“Agora, é não engordar muito nessa ansiedade toda, para que o figurino ainda sirva.”

ALEXANDRE NERo, ator, falando da luta diuturna para controlar o apetite enquanto espera a volta das gravações da novela Nos Tempos do Imperador, adiadas para 2021

“Durante anos eu só tinha aquela menina para me acolher. Era a única imagem que me fazia sentir ser uma criança possível neste país.”

TAÍS ARAUJO, atriz, referindo-se a Cinthya Rachel, a garota que ficou famosa aos 7 anos em um comercial de sucos — segundo Taís, “a única menina negra que eu via na TV”

“Cortou a cena, vem a camareira correndo com o roupão e cobre o bumbum da gente. Enfim, existem esses cuidadinhos.”

JULIANA PAES, atriz, explicando peculiaridades da filmagem de nudez em novelas

“Ele pediu a separação, mas nunca saía de casa. Daí joguei tudo dele na Lagoa (Rodrigo de Freitas), e ele foi obrigado a sair.”

CLAUDIA RAIA, atriz, descrevendo medidas drásticas tomadas no fim de seu curto casamento (1986-1989) com o então ator global, depois ator pornô e hoje deputado Alexandre Frota (PSDB-SP)

