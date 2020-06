As frases que marcaram a semana

“O próprio país vive um processo de formação da democracia que, infelizmente, nunca existiu. A gente pode considerar uma pseudodemocracia.”

GUGA KUERTEN, tenista campeão aposentado, que raramente fala de política, lamentando a situação do Brasil

“Na última sexta-feira, em um país, uma morte por minuto. Terrível.”

PAPA FRANCISCO, na bênção de domingo, lamentando indiretamente a situação do Brasil. Na mesma ocasião, aconselhou: “Sigam as regras. Elas ajudam a evitar que o vírus continue atuando”

“As transgêneros são mulheres.”

DANIEL RADCLIFFE, o Harry Potter do cinema, rebatendo post ultrapolêmico de J.K. Rowling, a criadora de Harry Potter na literatura. Citando uma referência a “pessoas que menstruam”, ela escreveu: “Essas pessoas costumavam ter nome. Alguém lembra? Womben? Wimpund? Woomud (fazendo piada com women, mulheres em inglês)”

“Escobar iluminava os campos de futebol e não tinha como não ficar agradecido por isso.”

RENÉ HIGUITA, ex-goleiro da seleção da Colômbia, referindo-se ao narcotraficante Pablo Escobar. Ele conta que chegou a ser preso e pressionado a entregá-lo, mas que nunca foram próximos

“Temos uma Constituição. Temos de segui-la. E o presidente se afastou dela.”

COLIN POWELL, ex-secretário de Estado americano que é negro, criticando a reação de Donald Trump aos protestos antirracismo no país

“Sou um pai que precisa ser capaz de ter resposta quando sua filha negra perguntar: o que você fez?”

ALEXIS OHANIAN, fundador do site Reddit, anunciando que renunciou à presidência do conselho da empresa para abrir espaço a um executivo negro. Ele tem uma filha de 2 anos com a tenista Serena Williams

“Este é um problema dos brancos. E, se os brancos não resolverem, alguém vai ter de subir ao andar de cima e chutar a porta.”

BANKSY, recluso grafiteiro britânico, ao divulgar uma obra — o retrato de um negro ao lado de uma vela que queima uma ponta da bandeira americana — em homenagem aos protestos contra o racismo

“As mostras de racismo eram erradas na época e são erradas agora.”

HBO MAX, canal por assinatura, que retirou do catálogo o clássico …E o Vento Levou. O filme voltará à lista com um aviso de que contém cenas de conteúdo racista

“Efeito de não fazer raiz do cabelo na quarentena = liberdade e coragem.”

SUZANA ALVES, atriz que ficou famosa como a sexy Tiazinha, postando, aos 41 anos, foto dos fios grisalhos no Instagram

“O ego da atriz que foi famosa e bonita é muito mais duro. É mole ficar velha se você foi coadjuvante e baranga a vida inteira.”

BETTY FARIA, atriz de 79 anos, que, sim, precisou trabalhar o ego

“Você era o terror. Quando chegava, a gente quase virava as costas — ih, vou embora.”

GIOVANNA EWBANK, apresentadora, em conversa com a atriz Paolla Oliveira sobre o tempo em que as duas faziam teste para comerciais de televisão. Segundo ela, Paolla sempre levava o cobiçado papel

Publicado em VEJA de 17 de junho de 2020, edição nº 2691