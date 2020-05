Veja Essa: Regina Duarte, Maitê Proença e Paulo Guedes

“Houve tortura. Stálin, quantas mortes, Hitler, quantas mortes. Não quero arrastar um cemitério de morte nas minhas costas. Sou leve, estou viva. Vamos ficar vivos. Para que olhar para trás?”

REGINA DUARTE, secretária da Cultura, em atabalhoada entrevista à CNN Brasil

“O convívio com aquela gente ruim contaminou a Regina que eu pensei existir na Regina.”

MAITÊ PROENÇA, atriz, que em um primeiro momento enfatizou o direito da colega de aceitar o cargo. Um vídeo de Maitê cobrando providências foi o estopim que tirou Regina do sério ao vivo e em cores

“Fiquei encantado com a Regina pela demonstração de humanismo, grandeza, perspicácia, inteligência, humildade, segurança, doçura e autoconfiança que nos transmitiu.”

EDUARDO VILLAS BOAS, general e ex-comandante do Exército, mostrando que tudo é uma questão de ponto de vista

“Em vez de termos 200 milhões de trouxas sendo explorados por seis bancos, seis empreiteiras, seis empresas de cabotagem, seis distribuidoras de combustíveis (…), teremos centenas,

milhares de empresas.”

PAULO GUEDES, ministro da Economia, desagradando a gregos e troianos em seminário patrocinado por um banco. Depois, explicou que só quis “enfatizar a importância da competição”

“O que a gente escuta é muito vergonhoso, absurdo. Chegou o momento em que não dá mais para fingir que isso é normal.”

DÉBORA FALABELLA, atriz, em crítica às atitudes do governo durante a pandemia

“Ele precisa mudar drasticamente de rumo ou ser o próximo a sair.”

THE LANCET, respeitada publicação médica, em editorial no qual qualifica Jair Bolsonaro como “a maior ameaça à resposta do Brasil à Covid-19”

“A ONU não deve ser um esforço para encontrar uma base comum entre liberdade e totalitarismo e muito menos para promover o totalitarismo sub-repticiamente.”

ERNESTO ARAÚJO, ministro das Relações Exteriores e cruzado do mundo livre, apontando intenções maléficas no seio da organização

“Querido, entenda uma coisa… essa polarização de ideias só mantém as pessoas mais distantes.”

ANITTA, cantora, em resposta à indagação sobre suas preferências ideológicas. Criticada por ficar em cima do muro, ela está aproveitando a quarentena para se aprofundar no tema

“É menino ou menina? Assista até o fim!!”

EDUARDO BOLSONARO, deputado (PSL-SP) e filho número 3, apresentando um vídeo no Twitter de revelação do sexo do bebê que sua mulher espera. Na cena, ele aponta uma arma, dá um tiro em um enfeite e voam balões cor-de-rosa. É menina

“A Tesla está retomando a produção hoje (…). Eu estarei lá, junto com os outros. Se alguém tiver de ser preso, que seja só eu.”

ELON MUSK, empresário que gosta de um show, desafiando a regras de isolamento ainda em vigor no Estado da Califórnia

“Bastardos gananciosos produtores de vírus, vendedores de animais vivos, comedores de morcegos.”

BRYAN ADAMS, músico, destilando fúria e racismo contra os supostos responsáveis pela pandemia que o obrigou a suspender uma turnê

“Às vezes se usa máscara tanto tempo que ela se esgarça e cai.”

ALEXANDRE GARCIA, jornalista, em reação ao áudio vazado em que a ex-colega global Giuliana Morrone lhe faz várias críticas, entre elas a de que poderia estar “gagá”

Publicado em VEJA de 20 de maio de 2020, edição nº 2687